البيت الأبيض يتهم الجمهوريين بالنفاق ويصف تعاملهم مع وثائق بايدن بـ"مسرح سياسى"

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد البيت الأبيض الجمهوريين، واتهمهم بالنفاق في التعامل مع الخلافات المتعلقة بوثائق سرية عثر عليها في منزل ومكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارالاجو، مشيرين إلى أن نواب الحزب الجمهوري انخرطوا فيما أطلقوا عليه "مسرح سياسي" عن طريق مهاجمة بايدن وتبرئة ترامب.

قال إيان سامز، المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض: "الرئيس وفريقه يتعاونون بشكل كامل ويتصرفون بمسؤولية ويضمنون التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح لقد رأيت شيئًا مختلفًا تمامًا يظهر بين الجمهوريين المنتخبين. ماذا يفعلون؟ لقد قرروا أن الوقت قد حان لمزيد من الأعمال المثيرة والمسرح السياسي".

ووفقا لشبكة إيه بي سي، مخاطبة الجمهور بهذه المسألة تُركت إلى حد كبير للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التي اشتبكت أحيانًا مع المراسلين حول أسئلة حول سبب عدم اعلان البيت الأبيض عن الاكتشاف عندما تم في نوفمبر، عندما علم بايدن منه وما إذا كانت أي عمليات بحث أخرى جارية.

تم إجراء المكالمة بعد أسبوع صعب للبيت الأبيض وجد فيه أن الديمقراطيين يكافحون في بعض الأحيان لشرح سبب نقل المستندات إلى مرآب ومكتب بايدن، ولماذا لم يتم إخبار الجمهور عنها حتى 10 يناير رغم العثور عليها في 2 نوفمبر عندما بدات الأخبار لأول مرة حول الاكتشاف.

اكتشف البيت الأبيض لأول مرة أن وثائق سرية من فترة بايدن كنائب للرئيس نُقلت إلى مركز بن بايدن في واشنطن العاصمة في 2 نوفمبر - قبل انتخابات التجديد النصفي وبعد أن انتقد بايدن وديمقراطيون آخرون ترامب بشأن وثائق مارالاجو.

قال سامز وآخرون، إن غضب الحزب الجمهوري بشأن وثائق بايدن التي تم العثور عليها يقف في تناقض حاد مع رد الفعل "اللطيف" الذي كان لدى العديد من الجمهوريين لاكتشاف وثائق سرية في منزل ترامب، وجادل الديمقراطيون أيضًا بأن الموقفين مختلفان تمامًا بسبب مستوى التعاون الذي سعى بايدن للحفاظ عليه في تنبيه الأرشيف إلى الاكتشاف. ويقولون إن ترامب، في المقابل، قام بتسليح صارم إلى حد كبير للأرشيف.

ويقول حلفاء البيت الأبيض، إن الجمهوريين سيجدون صعوبة في شرح سبب احتفاظ ترامب بالوثائق ثم مقاومة مكتب التحقيقات الفيدرالي. من ناحية أخرى، تعاون بايدن بشكل كامل مع وزارة العدل والمستشار الخاص المعين.