البورصة تواصل ارتفاعها.. والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه خلال ساعتين

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.9 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 16057 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2859 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 19627 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 6600 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4494 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3537 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والنصر للأعمال المدنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والشمس للإسكان والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3 أسهم، 250 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1.8 مليون سهم، 10.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 150 ألف سهم، 79 ألف سهم، 1000 سهم، 1.8 مليون سهم، 89 ألف سهم، 378.8 ألف سهم، 54 ألف سهم، 36.3 ألف سهم، 9141 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 151 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 41784 سهم.

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، شراء المساهم هشام فوزي عز الدين صابر عدد 62.6 ألف سهم بسعر 1.24 جنيه بقيمة إجمالية 77.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.692% إلى 5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.24% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.5 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.55%، وشراء الثالثة مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، اعتماد مجلس الإدارة تعيين عبد الله خالد عبد الله ممثلًا عن مقعد شركة بيت الخبرة القابضة-كامار بمجلس إدارة الشركة.