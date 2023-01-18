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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:51 م
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إيجي إكس 70، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 19487 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6579 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة.

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