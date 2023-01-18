إصابة طفل وطفلة بحالة إعياء لتناولهما حبوب طبية بطريق الخطأ فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج، طفلا وطفلة شقيقين مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن، وذلك على إثر تناولهما أقراص طبية عن طريق الخطأ، تم إحالتهما للمستشفى العام بسوهاج واحتجازهما بقسم الإستقبال لتلقى العلاج اللازم بمعرفة أطباء القسم.

كان اللواء مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة طفل وطفلة من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد، على إثر تناولهما أقراص طبية أثناء تواجدهما بالمنزل وتم نقلهما للمستشفى المركزى للعلاج، وإحالتهما للمستشفى العام لإستكمال العلاج بها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول كل من الطفل حمزه م م م 5 سنوات وشقيقته الطفلة نور 4 سنوات ، إلى المستشفي المركزي بمصابين "حالة إعياء" إدعاء تناول أقراص طبية "وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي يقيمان دائرة مركز دار السلام.

وبسؤال أهلية الطفل والطفلة، تبين أثناء لهو أبنه وابنته المذكورين بالمنزل تناولا أقراص منع الحمل خاصة بوالدتهما عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابتهما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.