إحالة المتهمين بالنصب على تاجر فى العمرانية للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

إحالة النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على استبدال الدولارات بأسعار أعلى ويستولون على نقودهم.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مما ثلة من عدمه.

اعترف أفراد تشكيل عصابي، تم ضبطهم لاتهامهم بالاستيلاء على 420 ألف جنيه من تاجر في العمرانية، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للنصب على الراغبين في استبدال العملة، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحددون أماكن مقابلتهم، وعقب ذلك يستولون على نقودهم.

واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه، بعدما أوهموه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم ربة منزل، لاستيلائهم على مبلغ مالي من تاجر، بعد إيهامه بتبديل العملة إلى فئة الدولار بالعمرانية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص اتهم فيه 5 أشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ 420 ألف جنيه في العمرانية خلال شراء سيارة.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تقابل مع 5 متهمين بينهم ربة منزل، لاستبدال المبلغ المستولى عليه لفئة الدولار، إلا أن المتهمين استولوا على النقود واحتالوا عليه، حيث سلموه جزء من النقود وفروا هاربين، وأن المجني عليه ادعى تعرضه للسرقة خلال شراء سيارة، خشية توجيه اتهام له بالاتجار بالعملة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.