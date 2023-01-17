اليوم السابع
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أكرم القصاص
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91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة تهريب الدقيق المدعم

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:06 ص
91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.
وأيد 91% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، بينما عارض 9% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.
 

 

 


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اليوم السابع

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