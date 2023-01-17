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موعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلكترونيا 28 يناير

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:11 ص
موعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلكترونيا 28 يناير المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

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أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة.
 
وتضمن إعلان وظيفية هيئة قضايا الدولة اتاحة التقديم الكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل.
 
وحددت هيئة قضايا الدولة الخطوات والمواعيد التى يمكن التقديم فيها إلكترونيا وهى:
 
1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
 
2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
 
3- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير الى يوم الخميس 13 مارس طبقا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
 
ونبهت الهيئة أنه لن يلتفت الى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوغاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع اصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
 
يذكر ان هيئة قضايا الدولة حددت عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:
 
1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
 
2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.
 
3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
 
4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
 

 


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