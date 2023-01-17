موظف ينفى قصده إصابة طالب فى البدرشين ويؤكد: تسبب وزملاؤه فى إزعاجى

كتب بهجت أبو ضيف

نفى موظف تم القبض عليه في البدرشين، لاتهامه بإصابة طالب أثناء وجوده بمعهد أزهري، لأداء الامتحان، قصده التسبب في إصابة المجني عليه، وذكر أن منزله ملاصق للمعهد، وشعر بالإزعاج الشديد الذي تسبب به الطلاب، مما دفعه لإلقاء حجر أصاب المجني عليه.

وأكد المتهم أنه لم يقصد إصابة الطالب، حيث ألقى الحجر لمحاولة إيقافهم عن التسبب في إزعاجه، إلا أنه أصاب رأس المجني عليه، وبسؤال أفراد أسرة الطالب، وجهوا اتهاما للموظف بالتسبب في إصابته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض طالب لاعتداء بحجر وإصابته برأسه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر أفراد أسرة المصاب، أنه طالب بالصف الرابع الابتدائي بمعهد أزهري في قرية بالبدرشين، وأثناء تواجده بالمعهد لأداء الامتحان، ألقى عليه موظف مسكنه مجاور للمعهد حجرا أصابه برأسه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لصدور إزعاج من الطلاب، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.