مصرع شاب بطلقات نارية فى قنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بطلقات نارية فى نجع حمادى، شمالى محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع على سعد عمر، 35 عاما، مقيم أبو حزام، بعد اصابته بطلقات نارية، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة، نجل عم المجنى عليه، أطلق عليه النيران بسبب خلافات بينهما، وفر هاربًا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.