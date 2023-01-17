اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب بطلقات نارية فى قنا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:23 ص
مصرع شاب بطلقات نارية فى قنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بطلقات نارية فى نجع حمادى، شمالى محافظة قنا.

 

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع على سعد عمر، 35 عاما، مقيم أبو حزام، بعد اصابته بطلقات نارية، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة، نجل عم المجنى عليه، أطلق عليه النيران بسبب خلافات بينهما، وفر هاربًا.

 

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.


مصرع شاب

مركز نجع حمادي

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة