محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. تعرف عليها

تشهد محافظة الجيزة، تنفيذ مجموعة من المحاور المرورية الهامة، التى ستسهم بشكل كبير فى تحسين شبكة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة وتقليل زمن الرحلات وتحقيق السيولة المرورية.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة.

1 - محور الفريق كمال عامر



-يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

-يعتبر حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل.

-يبدأ مسار المحور من دائرى المنيب جنوبا ويمتد إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

-يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه.

-يتضمن تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه.

-يشمل المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

-يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم).

-يربط شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة).

-يربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

-يقضى المحور على التكدس المرورى بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

-يقلل زمن الرحلات بين شمالى وجنوبى الجيزة من خلال الطريق الدائري.

-يقلل مسافة الوصول بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

2 - محور عمرو بن العاص



-أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائرى الشمالى والطريق الدائرى الجنوبى بالمحافظة.

-يربط محور العروبة بمحور أنور السادات، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة.

-يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) بجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري.

-يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه.

-يشمل المشروع تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه.

-يسهم المشروع فى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المرورى والأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.