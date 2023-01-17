محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث التقي المحافظ اليوم الثلاثاء بعدد من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة، أحدهما مواطن من ذوى الهمم بناحية طليا مركز أشمون يعانى من بتر فوق الركبة اليمنى ويتضرر من إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة ، وأخرى لمواطن لايستطيع تحمل نفقات علاج زوجته المصابة بمياه على الرئة نظرا لعدم وجود مصدر دخل كافى ، ومواطنة أرملة من كبار السن بناحية شنوان ليس لديها مصدر دخل يعينها على تحمل أعباء المعيشة ، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لتلك الحالات مراعاة لظروفهم ، مشددا على سرعة نهو إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأحد الحالات .

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومتطلباتهم والتي تنوعت بين شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يتضرر من تعنت بعض الجهات فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتحويل شقته بأحد الأبراج السكنية من سكنى إلى إدارى، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والمستشار الهندسي والشئون القانونية لبحث الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وشكوى موظفة " إدارية " بإحدى مدارس صفط جدام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا تتضرر من تعنت التوجيه المالى والإدارى بإدارة تلا التعليمية ضدها وندبها إلى مدرسة الشرفا الغربي مما يلحق الضرر بها ، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسة شكواها واتخاذ اللازم بشأنها مع مراعاة ظروفها الاجتماعية الخاصة ، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى معلم بناحية منشاة السادات مركز الشهداء يتضرر من تعنت مدير التعليم الفنى ضده ونقله ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.