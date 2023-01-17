مجدى يعقوب: وفاة "عمتى" بمرض القلب دفعنى لأكون "جراح قلوب"

كتب محمد صبحى

استعرض السير مجدى يعقوب قصة إصراره على العمل فى مجال زراعة القلب، موضحا أنه منذ زمن طويل وأتذكر بجلاء ووضوح كنت فى عمر الخامسة وعمتى توفيت جراء مشكلة فى القلب نظرا لضيق فى صمام القلب وهى فى عمر الثانية والعشرين، وأتذكر أن أبى أصيب بشبه الانهيار العصبى ولم يتحدث مع أحد لمدة أسابيع وقلت له سوف أصبح جراح قلب ولكنه قال لى لن يمكنك أن تفعل ذلك لانك لا تزال صغيرا وقلت له سوف أدرس وأذاكر، مشيرا إلى أن والده كان يعمل بوزارة الصحة فى مصر.

وأضاف السير مجدى يعقوب خلال القاء كلمته خلال ندوة حوار من القلب مع رائد العلم والعمل الخيري المنعقد الآن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كان لدى الكثير من القدوات فى حياتى وكان أبى أحد هذه القدوات وكان أبى أحد أهم العوامل التى تلت ذلك.

واستطرد السير مجدى يعقوب ، أحب اقتناء السيارات المسرعة هدف لدى لأنها تكون رحلات مرعبة لأن السيارات المسرعة دائما ما ابهرتنى واول سيارة امتلكتها عندما عدت من الولايات المتحدة كانت سيارة إنجليزية وسريعة وفى منتهى الكفاءة.



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