للعام الرابع على التوالى: جامعة طنطا تحقق نسبة 100% فى إنجاز وحسم الشكاوى

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 100% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2022 للعام الرابع على التوالي طبقا للتقرير المعلن من مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من شكاوى أو استغاثات من المواطنين في إطار تعظيم قيم العدالة والشفافية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهد المبذول من المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة وهاجر شحاتة مسئول الرصد والرد على المنظومة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

أضاف الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تلقت 2925 شكوى على مدار العام الماضي، شملت 2331 شكوى فردية و 594 شكوى جماعية تمت الاستجابة لهم بشكل عاجل والرد عليها بعد فحصها بدقة وتوجيهها لجهات الاختصاص.

مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة للاستغاثات الطبية التي تتطلب تدخل طبي سريع على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع فريق التدخل الطبي السريع بمجلس الوزراء وشملت عمليات جراحية وعلاج التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال وجراحات المخ والأعصاب وجراحات العيون وجراحات المناظير وتوفير أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال وتركيب المفاصل الصناعية والعلاج الكيميائي والاشعاعي وعلاج الفطر الأسود وصرف العلاج على نفقة الدولة.