اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضوابط تشكيل لجان تقييم الطلاب بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:00 ص
ضوابط تشكيل لجان تقييم الطلاب بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية مدرسة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين تصوير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوى الفنى بنوعياته الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية وكذلك قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائى، نرصد فى التقرير التالى ضوابط اختيار أعضاء اللجان .

-يعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى البرامج التخصصية فى المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوى الفنى بمختلف نوعياته المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات.

- يتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها وترشيح أعضائها على النحو الوارد بالقرار الوزارى.

- تشكل كل لجنة من اللجان من 3 أعضاء بواقع عضو واحد من ممثلى سوق العمل وعدد 2 من أعضاء التوجيه الفنى المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية بالإضافة إلى معاون إدارى للجنة.

-يتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.

- فى حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية على ألا يقل درجته العلمية عن مدرس أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة.

- يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل فى اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي من خلال لجان التقييم والتحقيق بالنوعيات والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارات المركزية.

- يشترط فيمن يتم اختياره عضوا من سوق العمل وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد اجتياز التدريبات التى تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفنى بالوزارة فى هذا الشأن واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي.

- يتولى العاملون المشاركين فى ترشيح ممثلى سوق العمل العمل بالنوعيات ولجان الإدارة بكل نوعية اجتياز أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

- يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائى على أن يتم إيداع الحصيلة فى حساب تنمية الموارد. 

-يتم توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائى الخاص بالبرامج الدراسية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بعد خصم النسبة التى تقررها وزارة المالية.


التربية والتعليم

القرار الوزارى المنظم لمنهجية الجدارات

التقييم بالمدارس المبنية على منهجية الجدارات

اخبار مصر

رسوم مقابل أداء التقييم وفق منهجية الجدارات



الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى".. صور

الأحد، 08 يناير 2023 09:23 ص

وزير التربية والتعليم: أنا أسعد شخص بمبادرة إحياء المسرح المدرسى

السبت، 07 يناير 2023 09:38 م

إنجازات الدولة فى الفيوم خلال 2022.. تطوير مبانى بـ 44 مليون جنيه فى التربية والتعليم.. تحويل الخطوط النحاسية إلى MSAN.. وتطوير وحدات اجتماعية ومراكز شباب بـ4.6 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 02 يناير 2023 11:00 م

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" سير المسابقات المركزية.. مصطفى مدبولى: الرئيس وجه بتعديل شرط سن المتقدم لمسابقات التربية والتعليم القادمة لـ40 عاما.. و11 ألف مرشح لـ"معلم مساعد رياض أطفال"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:39 م

الجيزة تواصل أعمال تطوير ورصف شوارع التربية والتعليم والمسابك والمنصورية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:16 م

زيارة مفاجئة من محافظ شمال سيناء لمديرية التربية والتعليم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:23 ص

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا.. يوم دراسى طبيعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:55 م

وزيرة الثقافة للنواب: نتعاون مع التعليم العالى والتربية والتعليم لاكتشاف المواهب

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:04 م

مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن مواعيد امتحانات نصف العام 2023

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة