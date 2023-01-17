وقالت الصحيفة الكويتية - تحت عنوان (مصر الفرعونية مذهلة) - إن الملياردير الأمريكي وصف مصر الفرعونية بـ"المذهلة"، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حيث جاءت ردود أفعال مصرية رسمية وشعبية تدعو الملياردير الأمريكي لزيارة مصر لاستكشاف أثار الحضارة العريقة وحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.