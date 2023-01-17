زراعة 400 شجرة بالوحدات المحلية بمركز المحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على استمرارا حملات التجميل والتشجير بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة و زينة أمام المصالح الحكومية و الطريق العمومى بقرية المعتمدية وعزبة رشدى التابعين للوحدة المحلية للمعتمدية و 150 شجرة متنوعة في نطاق قري الوحدة المحلية بنمرة البصل بجانب المقابر والوحدات الصحية والمدارس ومداخل القري و 90 شجرة في المدارس الحكومية وعلي جانبي الطرق العامة بالجابرية و 90 شجرة بنطاق وحدة محلة أبو على بطريق المحله / المنصورة و المدارس.

وأضاف رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وأشار علي استمرار أعمال النظافة اليومية بقرى مركز المحلة التى تتم تحت إشراف نواب رئيس المدينة حيث تمت أعمال النظافة على طريق الجابرية عزبة الشركة بالجابرية و أمام محطة المياة وأمام المصالح الحكومية والمدارس بالهياتم و شارع داير الناحية وطريق المقابر بالمعتمدية وأمام المدارس وطريق المقابر ومنطقة قصر العمدة بالبنوان وعلى طريق "المحلة - المنصورة" وأمام المصالح الحكومية والطريق الدائري بمحلة أبو علي وعلى طريق "المحلة - دمرو" وأمام المصالح الحكومية والمدارس بميت الليث هاشم وأمام كوبري العمدة والسنترال والطريق السريع "المحلة - طنطا" بصفط تراب وعلى طريق "المحلة - بشبيش" بداية من قرية العتمانية حتى مدخل بشبيش ببشبيش وأمام العديد من المدارس بنمرة البصل وبقرية السجاعية ومنطقة المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وطريق لابشيط ومحطة المياة ومنطقة السوق بالعامرية وأمام المصالح الحكومية والمدارس بشبرابابل.