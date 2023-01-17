رئيس شركة مياه المنوفية يكرم المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

المنوفية - محمد فتحى

كرم اليوم الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رؤساء محطات مياه " سرس الليان المرشحة، ميت فارس المرشحة، الفرعونية المرشحة، الحامول البحاري، الدبايبة البحاري،مياه موسى المرشحة، شبين الكوم البحاري، شبرا زنجي المرشحة ومحطات معالجه "ميت بره، الكوم الأخضر، سبك الأحد، تلا" لحصول محطاتهم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

ووجه رئيس الشركة الشكر لجميع العاملين بإدارة التشغيل القياسي على الجهد المبذول والذي نتج عنه حصول 18 محطة مياه وصرف صحي تابعة للشركة على شهادة TSM.

وناقش سبل تطوير ورفع أداء المحطات التي يتم تأهيلها وكذلك السعي لزيادة عدد المحطات التي حصلت على الشهادة ومناقشة وتسهيل أي عقبات تواجه المحطات وفرق العمل.

وطالب الحاضرين بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت اليه تلك المحطات والذي يتم من خلال تكاتف جميع الأفراد يداً بيد والذي نتج عنه الانتقال لمرحلة متقدمة تتطلب منا التطور والاجتهاد مع الاستمرار في ذلك.