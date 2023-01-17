اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:41 م
أكرم القصاص
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تموين بورسعيد يضبط 4 أطنان بطاطس مجهولة المصدر داخل مصنع

الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:50 م
تموين بورسعيد يضبط 4 أطنان بطاطس مجهولة المصدر داخل مصنع جانب من المضبوطات
بورسعيد محمد فرج 

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، للتأكد من سلامة المنتجات والسلع الغذائية حفاظاً على سلامة المواطنين.
 
ومن جانبها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة ومحمد السحرواى والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة حى الجنوب بداخله كمية تقدر بـ200 كرتونة بواقع 4 أطنان بطاطس نصف مقلية غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج مخالفة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.
 
وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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