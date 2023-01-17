تفاصيل تشكيل الأقصر للمجلس الاقتصادى الاجتماعى لدعم القطاع الصناعى والاستثمار

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة جديدة بمحافظة الأقصر لدعم القطاع الإقتصادى بعاصمة السياحة العالمية، أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر ، القرار رقم 452 بخصوص تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة الأقصر برئاسة المحافظ وعضوية محمد عبد القادر خيري، نائب المحافظ ومحمد عبد الفتاح أدوم، السكرتير العام والدكتورة هدى حسن المغربي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورؤساء المدن الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مدينة الطود واللواء هشام محمد السعدي، رئيس مدينة إسنا ومحمود سعد شاهين، رئيس مدينة البياضية واللواء على شرابي، رئيس مدينة الأقصر، ونورا أحمد محمد عثمان، رئيس الإدارة العامة للاستثمار والدكتور نوبي حفني سالم، أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة أسوان وخبير إنتاج زراعي وتقييم مؤسسي.

ويضم المجلس الإقتصادى الإجتماعى، ممثلي القطاعات والتكتلات الاقتصادية، الدكتورة نعمة عطا جاد محمود، وكيل وزارة السياحة ومن القطاع السياحي، محمد عثمان سليمان وهشام عادل أحمد رضوان وإيهاب عبد الله عطية قديس، ومن الشخصيات العامة، روماني رمزي عجايبي وماجي منير سلوانس، ومن قطاع الزراعة تم اختيار المهندس محمد علي عبد العزيز العديسي وعبد الكريم محمد دياب وخالد أحمد محمود حسين، كما تم اختيار محمد عبد الرحمن عبد الله وموسى أحمد حسين موسى قطاع تدوير المخلفات ومن القطاع الصناعي محمد أحمد يونس، "مصنع الرضوانية" وأحمد إبراهيم يونس "مصنع زمزم"، والدكتور عز عربي عرابي، وكيل كلية الآثار ممثل عن الجامعات الإقليمية والدكتورة نهي أبي الغيط داوود، رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة، ويضم التشكيل بالمجلس أيضاً، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وممثلين عن الجمعيات الأهلية مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر قد ترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر خيري، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من ممثلي القطاع السياحي والمستثمرين وجامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية، وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالمحافظة والخطط الاقتصادية المستقبلية للمحافظة، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعظيم الاستفادة من خدمات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية داخل المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالمحافظة والخطط الاقتصادية المستقبلية للمحافظة، وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة، وسبل تعظيم الإستفادة من خدمات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية داخل المحافظة، وناقش الاجتماع سبل العمل على رفع معدلات حركة التوافد السياحي إلى المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين لتحقيق المزيد من الازدهار لهذه الصناعة الحيوية والمؤثرة التي تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الإجتماع، على ضرورة العمل على تهيئة كافة السبل لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى الأقصر خاصة مع امتلاكها المقومات المؤهلة لذلك وما يحظى به قطاع السياحة من دعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.