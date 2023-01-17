تعرف على الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم صغار المزارعين

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن الدولة توفر العديد من الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري، ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات كثيرة على كافة الأصعدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الخدمات التى تقدمها الدولة للمزارعين.

1- بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

2- تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من يناير 2022 وحتى ديسمبر الماضى مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن، ونرجو فى هذا المقام تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

3- هناك بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان .

4- يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.

5- يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات

من خلال لجان المتابعة والمرور.

6- يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

7- يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.

8- توجد غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع.

9- جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .

10- توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل .

11- دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات

12- دعم تطوير وتحديث الري

13 تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية

14- تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة .

15- خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية .

16- تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج "تقاوي مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية".

17- الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق

البدوية والحدودية.