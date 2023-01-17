تداول 14 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة فى موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 712 شاحنة و38 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 364 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 348 شاحنة و16 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Amarillo، الحرية، دليلة وغادرت السفينة امل.

كما تم تداول 2800 طن بضائع و171 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1060 راكبا بموانئها المختلفة.

وكانت أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، امس الاثنين أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة و47 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و329 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و364 شاحنة و16 سيارة.