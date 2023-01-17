بيطرى الأقصر: حملات مكثفة للتقصي ضد إنفلونزا الطيور بسوق إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر ، عن استمرار التقصي والترصد النشط لمرض أنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور بمدينة إسنا، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة طبية بيطرية لمواصلة أعمال التقصي والترصد النشط لمرض أنفلونزا الطيور فى مسار الطيور المهاجرة بسوق الطيور بإسنا، حيث تشكلت من الدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة الدكتورة سارة باخوم رئيس قسم الإرشاد البيطرى بالإدارة، وتم عمل تقصي وبائي نشط بسوق إسنا للطيور فى مسار الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من الرجال والسيدات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور، وذلك لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وحرصاً وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادته، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين ضد الأمراض الوبائية والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق المقامة بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى سحب عينات من الطيور وجارى إرسالها للمعمل المرجعى للفحص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والمواطنات بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور لتفادى التعرض للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وتوعيتهم بطرق الوقاية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك حرصاً وحفاظاً على الثروة الداجنة وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.