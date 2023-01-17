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بشرى لغير حاملى البطاقات التموينية من المخابز البلدية.. التفاصيل

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:02 ص
بشرى لغير حاملى البطاقات التموينية من المخابز البلدية.. التفاصيل بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية ،وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة، الذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر " السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع  المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه  غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبى بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش  ،كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض  ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية بـ 90 قرشا ،ولكن حتى الان لم تقرر الوزارة بشكل رسمي  سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية .

وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد اكد أنه  سيتم إتاحة كارت ذكى بفئات مختلفة  يستطيع المواطن شرائها من مكاتب البريد  وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التي ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية ،بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.


الخبز المدعم

سعر الخبز المدعم

دعم الخبز

سعر رغيف الخبز المدعم سعر رغيف الخبز السياحى

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رغيف الخبز

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الرغيف المدعم

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كارت ذكى لصرف الخبز

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الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية

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سعر الخبز البلدى

كارت ذكىِ لصرف الخبز البلدى

كارت ذكى مسبوق الدفع للخبز البلدى

الخبز البلدى بكارت مسبوق الدفع



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