اليوم السابع
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الغيطان بقى لونها أصفر.. بدء حصاد محصول البطاطس بغيطان الشرقية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:29 م
الغيطان بقى لونها أصفر.. بدء حصاد محصول البطاطس بغيطان الشرقية حصاد البطاطس
الشرقية فتحية الديب

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فرحة كبيرة ينتظرها الفلاح خلال حصاد محصول البطاطس، بعد أن يكسو الأرض الزراعية اللون الأصفر، معلنة بدء حصاد المحصول، وتمتلئ الغيطان بالفلاحين الذين يقومون بجني المحصول باستخدام المواشي والمحراث البلدى الذى يستخدم فى استخراج البطاطس من الأرض، وفي أجواء مبهجة من المرح بين الأيادي العاملة بالحقول الزراعية، انطلق موسم حصاد البطاطس بمحافظة الشرقية، محققا أعلى إنتاجية للفدان منذ أعوام كثيرة قبل سابق، وتتم عملية الحصاد باستخدام المحراث البلدي فى تقليع البطاطس من الأرض، وتقوم السيدات بنقل البطاطس على رؤوسهن ويتم تنقيتها وتعبئتها فى أجولة لتسليمها إلى التجار لبيعها فى الأسواق واحيانا تصديرها للخارج، حيث تعد البطاطس المصرية من أجود أنواع البطاطس فى العالم بسبب المناخ الجيد للزراعة فى مصر، وتشتهر العديد من قرى  بمركز بلبيس بزراعة البطاطس لكونها من محاصيل الخضر ذات العائد الاقتصادى الكبير وتدر عملة صعبة للبلاد بتصديرها بالخارج.

وقال المهندس " قطب عبد السميع باشا" مدير إدارة بلبيس الزراعة، إنه تم زراعة 750 فدانا من محصول البطاطس بنطاق مركز بلبيس أصناف مختلفة، لكونه محصول تصديري،  وتتم زراعتها على ثلاث عروات " صيفي- خريفي- شتوي" والمزارع البلبيسي مدرك تماما لقيمة الزراعة وخاصة محصول البطاطس، ونقدم له كل الإرشاد بكل ما يحتاجه، وحاليا المحصول فى مرحلة الحصاد وبعد 15 يوما يتم زراعة العروة الصيفية، مؤكدا أن الدولة وفرت الأسمدة هذا العام لكل الزراعات وبالتحديد زراعة البطاطس، وأن المحصول هذا العام جيد عن الأعوام السابقة بالنسبة للفلاح وللتجار حيث حقق المحصول إنتاجية كبيرة فى كافة أنواع البطاطس، منوها أن الفلاح البلبيسي جيد فى زراعة البطاطس، ويقوم المزارعين بحصادها  مستخدما المحراث البلدي لكون التربة رملية.

وقال عدد من المزارعين بمدينة، بلبيس أن المحصول هذا العام أسعد جميع من قاموا بزراعة البطاطس هذا العام، للإنتاجية العالية للفدان، وجودة المحصول عن الاعوام السابقة.

وقال " عبد الرحمن محمد فتحى" أحد المزارعين، إنه بعد عملية الحصاد يتم نقل المحصول إلى التجار بوكالات الخضار بمدينة بلبيس، ويبلغ سعر طن البطاطس ب 5000 جنيه، وسعر الكيلو بالجملة 5 جنيهات، والمحصول هذا العام مبشر بالخير.

المزارعون-يجمعون-البطاطس
المزارعون-يجمعون-البطاطس

 

بطااطس
بطااطس

 

بطاطس
بطاطس

 

بطاطس-الشرقية
بطاطس-الشرقية

 

جمع-البطاطس
جمع-البطاطس

 

جمع-محصول-بطاطس
جمع-محصول-بطاطس

 

حصاد-البطاطس
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فتاة-تجمع-البطاطس
فتاة-تجمع-البطاطس

 


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