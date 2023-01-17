العثور على جثمان شخص بجوار كوبرى أبو طبل فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، على جثمان شخص بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز منيا القمح، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح وإخطار النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا بالعثور على جثة شاب بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز شرطة منيا القمح، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص والتحريات أن الجثمان لشخص من مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويدعى" محمد ف ع" 25 عاما، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن الجثمان خالى من أى إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن الواقعة.



وفى سياق متصل شابان مصرعهما بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بطريق" ديرب نجم- الزقازيق"، حيث



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم- الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكى ودراجة بخارية، وأسفر الحادث عن مصرع رضا س ع ع " 18 عاما مقيم منشأة صفوت، و" صلاح ع م ع " 18 عاما مقيم منشاة صهبرة، وتم نقل جثتى الشابان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات الأولية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قادمة من اتجاه الزقازيق ديرب نجم، حاول قائد سيارة ملاكى تخطيها وتصادف مرور دراجة بخارية قيادة شابين بين السيارتين، قادمة من اتجاه ديرب نجم الزقازيق، مما أسفر عن وقوع الحادث ومصرع الشابان متأثران بإصابتهما، تم تم التحفظ على قائدى السيارتين النقل والملاكى، وإصطحابهما إلى ديوان مركز شرطة ديرب نجم وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهالى الشابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثتين لذويهما، عقب إنهاء الإجراءات القانونية.