الداخلية تضبط عصابة تخصصت فى سرقة إطارات السيارات بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقات إطارات السيارات المتوقفة أسفل المساكن بأسلوب الفك، وبإرشادهم تم ضبط 16 إطار سيارة، كما أضافوا بقيام اثنين من المتهمين بارتكاب وقائع السرقات، وقيام الآخرين بالتصرف فى المسروقات بالبيع.

كما تبين أن الإطارات المضبوطة خاصة بأربعة وقائع سرقة مُحرر بشأنها بلاغات بنطاق مديريتى أمن (القليوبية - الجيزة)، كما أرشد أحدهم عن السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الوقائع المشار إليها.