"الخارجية" تتابع الحالة الصحية لعدد من المصريين المصابين فى حوادث بالخارج

كتب: أحمد جمعة

تقوم القنصلية المصرية فى بنغازى بمتابعة الحالة الصحية لمواطن تعرض لحادث بإحدى الورش، وتم على إثره نقله إلى مستشفى الجلاء بليبيا، حيث قام الأطباء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بعد فقده ساقيه في الحادث، وحتى استقرار حالته الصحية.

هذا، وتباشر القنصلية متابعة كافة الإجراءات اللازمة حيال الحادث مع الجهات الليبية المعنية للتأكد من حصول المواطن المصري على كافة مستحقاته.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية مصالح المصريين بالخارج، بما فى ذلك الحالة الصحية لعدد من المواطنين الذين تعرضوا لإصابات فى حوادث مختلفة مؤخراً.

من ناحية أخرى، يتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تطورات الحالة الصحية للمصريين المصابين بحادث انفجار أحد الأفران بمصنع إعادة تدوير الإطارات بشرق العاصمة الأردنية عمان، حيث تماثل آخر المصابين المصريين للشفاء وجارى إنهاء إجراءات عودته لأرض الوطن.

كما تبذل السفارة المصرية بعمان مساعيها مع إدارة المصنع بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الشقيقة، للتأكد من سير إجراءات حصول المصريين المتوفيين والمصابين بالحادث على كافة مستحقاتهم، فضلا عن المتابعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخصيص رواتب شهرية لورثة المتوفين.