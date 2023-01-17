إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة أمول ومشغولات ذهبية من شقة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المغافلة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من شخص باكتشافه سرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية ) من داخل الشقة سكنه، واتهامه لإحدى السيدات "تعمل لديه بالمنزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بأنه نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالى والمشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.