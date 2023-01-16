اليوم السابع
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150 ألف دولار فى الدقيقة.. أرباح قياسية لـ"أثرياء الصفوة" بأستراليا

الإثنين، 16 يناير 2023 11:39 ص
150 ألف دولار فى الدقيقة.. أرباح قياسية لـ"أثرياء الصفوة" بأستراليا منظمة اوكسفام
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف تحليل أجرته منظمة أوكسفام أستراليا ، أن أغنى 1% فى البلاد زادت ثرواتهم بمقدار 61% عما كانوا عليه قبل ‏تفشى وباء كورونا وحصلوا على 150 ألف دولار فى الدقيقة خلال العقد الماضي.

وبحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية، أظهرت البيانات الأسترالية، أن ضريبة الثروة بنسبة 2% فقط على أصحاب الملايين فى البلاد الذين تزيد ثرواتهم ‏عن 7 ملايين دولار، و3% على أصحاب الثروات التى تزيد عن 67 مليون دولار، و5% على المليارديرات ستجمع ‏‏29.1 مليار دولار سنويًا، وهو ما يكفى لزيادة مدفوعات دعم الدخل إلى خط فقر هندرسون البالغ 88 دولارًا فى ‏اليوم لـ 1.44 مليون شخص.‏

وعلى النقيض من ذلك، تمضى الحكومة فى المرحلة الثالثة من التخفيضات الضريبية فى حقبة موريسون، والتى ‏ستؤدى إلى خسارة 243 مليار دولار من عائدات الضرائب فى العقد الذى يلى دخولها حيز التنفيذ.‏

وبحسب الجارديان تدعو منظمة أوكسفام إلى إلغاء التخفيضات الضريبية واستبدالها بـ"زيادة منهجية وواسعة ‏النطاق فى الضرائب على فاحشى الثراء"، والتى من شأنها أن تشمل ضريبة الثروة الشخصية وضريبة غير متوقعة ‏على الشركات.‏

قالت مدير البرامج فى منظمة أوكسفام أستراليا، أنثيا سبينكس، أن الحكومة بحاجة إلى "معالجة النظام المعطل ‏الذى يديم عدم المساواة والفقر فى أستراليا وخارجها" وأشارت أن 42 فردًا أستراليًا فقط يمتلكون ثروة مجتمعة ‏تبلغ حوالى 236 مليار دولار.‏

بعد تحليل معهد أستراليا الصادر فى يوليو، جادل التقرير بأن تربح الشركات كان يقود ما لا يقل عن 50% من ‏التضخم فى أستراليا، وكذلك فى الولايات المتحدة وأوروبا، وقال أن الضرائب المرتفعة بشكل كبير على فاحشى ‏الثراء كانت ضرورية لمعالجة عدم المساواة العالمية وزيادة الإيرادات لتمويل "التحول الأخضر". ‏

تقترح منظمة أوكسفام أن معدل الضريبة المناسب على أغنى 1% سيكون 60% على الأقل من الدخل ورأس المال ‏وقالت مدير البرامج أن فرض الضرائب على فاحشى الثراء كان "السبيل للخروج من أزمات عدم المساواة والمناخ ‏المتداخلة اليوم".‏


استراليا

اغنياء استراليا

كورونا

الضرائب في استراليا

التحول الأخضر



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