اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 04:29 م
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وزير السياحة: منح التأشيرة الألكترونية لمواطنى 180دولة بدلا من 78 سابقا

الإثنين، 16 يناير 2023 04:04 م
وزير السياحة: منح التأشيرة الألكترونية لمواطنى 180دولة بدلا من 78 سابقا أحمد عيسى وزير السياحة والأثار
كتب عبد الحليم سالم

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أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن الوزارة لديها خطط تعمل عليها من خلال 14 مجموعة عمل متنوعة، لتحقيق النمو المنشود في قطاع السياحة، مستعرضا قبل كلمته في فيلم قصير حضارة مصر المتقدمة في شتي المجالات قبل العالم كله سواء في الطب أو التجميل، أو الكتابة والرياضة وغيرها .
 
وأشار خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من الشركات وقيادات الغرفة، أن الوزارة تمنح التأشيرة الالكترونية لدخول مصر وزيارتها لمواطني 180 دولة حول العالم، بعد أن كانت مقتصرة فقط علي 78 دولة فقط .
 
وأشار إلى أن تنمية القطاع السياحى لا يتعلق فقط بالوزارة، بل بوزارات أخرى مثل الاسكان والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لافتا إلى أنه يتم قياس عدد من المؤشرات المتعلقة بحركة السياحة منها سهولة الوصول والمغادرة وحالة الاقامة والبرامج السياحية بهدف تحقيق المستهدف بجذب 30 مليون سائح بحلول 2028 وعلى الاكثر بحلول 2030 .
 
 

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