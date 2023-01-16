مصرع وإصابة 6 أشخاص فى اندلاع حريق بشقة سكنية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حريق إنداع بشقة سكنية بمنطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان، تم نقل الجثث الى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وكان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة السيل دائرة قسم ثان ، فيما أسفر الحريق عن وجود ضحايا، وعلى الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء للتعامل مع الحريق، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

وبالانتقال والمعاينة تبين اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة السيل وهو ما أسفر عن مصرع ٣من عائلة واحدة، وهم: كرستينا عاطف مسعود، 35 سنة، ووالدها عاطف مسعود غطاس، ومريم راشد خليل، 35 سنة، بالإضافة إلى إصابة مارولا عماد عبود نسيم، 12 سنة، مريم عماد عبود نسيم، 4 سنوات، ووالدهم عماد عبود نسيم، عمرت 37 سنةوتم نقلها إلى المستشفى لتلقي من أسرة أخرى بشقة مجاورة.

ونجحت جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران، وتم نقل جثث الوفيات الى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.