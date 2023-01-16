مدير مستشفى رمد شبين الكوم: قضينا على قوائم الانتظار بنسبة 99%

المنوفية - محمد فتحى

تعد مستشفى رمد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أهم المستشفيات بمحافظة المنوفية، حيث تمتلك المستشفى عددا من الأطباء الماهرين فى تخصص العيون واستطاع أطباء المستشفى وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم البديوى مدير عام مستشفى رمد شبين الكوم وحصلت المستشفى على المركز الأول فى المحافظة فى القضاء على قوائم الانتظار فى إجراء عمليات العيون .

وأكد الدكتور إبراهيم البديوى مدير عام مستشفى رمد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والحاصلة على المركز الأول فى القضاء على قوائم الانتظار فى إجراء عمليات على نفقة الدولة .

وأضاف البديوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم إجراء 4404 عملية عيون خلال العام الماضى بنسبة 99 % من قوائم الانتظار ، حيث تم إجراء 1089 عملية مياة بيضاء ،13عملية مياة زرقاء ، عملية حول 70، 503عنلية حقن شبكية، 22عملية قرنية، 111عملية حالات الجفون،39 عملية تسليك، 132 عملية كيس وهن، 165عملية محض قاع عين ،82 عملية شبكية ،127 عملية ظفرة ، 51 عملية شعره .

وأوضح مدير مستشفى الرمد ، أننا نعمل فى راحة المرضى المترددين على المستشفى وتقديم كافة سبل الراحة لانه حقا علينا كأطباء رعاية المرضى قائلا" الطب بلا إنسانية كالصلاة بلا وضوء ".

وأضاف مدير عام مستشفى رمد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن عدد تردد خلال العام الماضى على مستشفى الرمد شبين الكوم بلغ 129الف 199 مريض على عيادات الرمد ، وبلغ عدد التحاليل التى تم إجرائه للمرضى 11الف 675حالة ، كما بلغت حالات اللقاح 2494 حالة خلال العام الماضى .

وأكد أنه تم حجز ما يقرب 4675 حالة داخل المستشفى عقب تردده على قسم الاستقبال وتبين بأنه فى حاجه للحزب داخل المستشفى لمتابعتهم وعمل اللازم لهم سواء كان إجراء عمليات أو حجز للعلاج داخل المستشفى للاطمئنان على حالتهم.

وأوضح أن مستشفى رمد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يوجد بها معظم الأجهزة التى نستطيع بها إجراء معظم عمليات العيون ، حيث تخدم المستشفى ما يقرب من 400 آلاف حالة بمركز ومدينة شبين الكوم والمراكز الأخرى .

وكان الدكتور محمود الشناوى المنسق العام ومدير الغرفه المركزية لجراحات قوائم الانتظار بوزارة الصحة قد قام بتكريم عدد من المسؤولين بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية والتى تصدرت محافظات الجمهورية بالمراكز الأولي في إنهاء قوائم الإنتظار وحصلت مستشفيات أشمون المركزي ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم ومستشفى رمد شبين الكوم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، حيث تم تكريم الدكتور إبراهيم البديوى مدير عام مستشفى رمد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شارك في التكريم الدكتورة ندى جمال مساعد مدير الغرفة المركزية لجراحات قوائم الانتظار، والدكتور خالد ناصر مسؤول قطاع الطب العلاجى بالغرفة المركزية لجراحات قوائم الانتظار.