اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشهد وصول كراتين "تحيا مصر" للسلع الغذائية المخفضة

الإثنين، 16 يناير 2023 03:40 م
محافظ كفر الشيخ يشهد وصول كراتين "تحيا مصر" للسلع الغذائية المخفضة محافظ كفر الشيخ يتفقد كراتين تحيا مصر
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وصول 6 آلاف كرتونة «تحيا مصر»، للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ75 جنيها للكرتونة بدلا من 150 جنيها، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار.
 
جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ.
 
وتشمل الكرتونة على عدد من السلع الغذائية"  الكرتونة 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز وعلبه سمنه 700 جرام، وعلبه صلصة.
 
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع 6 آلاف كرتونة بمراكز المحافظة أمام مجالس المدن، إضافة لتوزيع كراتين ، في الفرع الدائم  غرب مدينة كفر الشيخ.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالإعلان عن موعد توفير الكراتين، مشيرا إلى أنه تم توفير الك الكراتين اليوم الاثنين، أمام مجلس مدينة بيلا، ومجلس مدينة الحامول، وغدا الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري، سيتم توفير الكراتين أمام مسجد الفتح بفوه ومجلس مدينة مطوبس، ويوم الاربعاءـ، الموافق 18 يتاير، بالموقف الشرقي ببلطيم، ومجلس مدينة البرلس، ويوم الخميس الموافق 19 يناير، أمام مجلس مدينة سيدى سالم ومجلس مدينة الرياض، ويوم السبت المقبل، الموافق 21 يناير الجاري، أمام منفذ غرب مدينة كفر الشيخ أمام مجلس مدينة مسير وأمام مجلس مدينة سيدى غازي، ويوم الأحد المقبل، الموافق 22 يناير، أمام مجلس مدينة دسوق ومجلس مدينة قلين.
 

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