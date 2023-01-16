اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ما هي العناصر التي تعرض الحامل للإكتئاب خلال فترة الحمل؟

الإثنين، 16 يناير 2023 10:00 ص
ما هي العناصر التي تعرض الحامل للإكتئاب خلال فترة الحمل؟ الاكتئاب اثناء الحمل
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت دراسة حديثة  في مجلة The Journal of Advanced Nursing والتي شملت نساء حوامل ذات البشرة السوداء من ولايات أمريكية متعددة ، ارتبط الشعور بالضيق من تجارب العنصرية في الأسابيع  الـ 12 السابقة للولادة بارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل، ونشر هذه الدراسة موقع “medicalxpress-”. 
 
وفي الدراسة التي حللت أسئلة الاستطلاع التي أجاب عنها 7328 امرأة ، أفاد 11.4٪ من المستجيبين بأنهم شعروا بالضيق بسبب تجارب العنصرية ، و 11.4٪ أفادوا بأنهم عانوا من الاكتئاب أثناء الحمل.
 
و بعد التكيف مع العوامل المربكة ، كان لدى المجيبين الذين أبلغوا عن شعورهم بالضيق بسبب تجربة العنصرية احتمالات أعلى مرتين للإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل مقارنة بالمستجيبين الذين لم يبلغوا عن شعورهم بالضيق بسبب تجربة العنصرية.
 
وكتب المؤلفون نتائج هذه الدراسة حيث أكدوا أن  تعزز النتائج التي توصلنا إليها أهمية رعاية الأمومة المحترمة ، بالنظر إلى آثار الصحة العقلية لتجارب العنصرية خلال فترة ما حول الولادة، فالعنصرية هي أحد المحددات الهيكلية القوية للصحة ذات الجذور في نظام الاضطهاد التاريخي الذي لا يزال قائماً حتى اليوم في ممارسات وسياسات الرعاية الصحية،  ومقدمو الرعاية الصحية في فترة ما حول الولادة ، بالتعاون مع الصحة العامة والتخصصات الصحية الأخرى ، في وضع مثالي للتصدي لأوجه اللامساواة في الأمهات، وصحة الطفل المتجذرة في العنصرية.
 

الحمل

العنصرية خلال الحمل

الحمل والعنصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة