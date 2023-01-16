قواعد قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه قواعد قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية للعلم الدراسي الحالي 2023، وحددت مديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي، قواعد قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وهى:

أولا: حالات مرضية بتقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية بالمنصورة.

ثانيا: رعاية الأطفال المعاقين بتقرير طبى معتمد للطفل المعاق.

ثالثا: إن يكون المنتدب لأعمال الامتحانات يعمل جزء من الوقت على أن يرفق خطاب معتمد مختوم بشعار من شئون العاملين من الإدارة التعليمية التابع لها.

رابعا: ندب الزوجين لأعمال الامتحانات بشرط وجود صورة خطاب ندب المعتذر منهما مع صورة خطاب ندب الآخر مع صورة بطاقة الزوجة واقرار من المنتدب الآخر بتنفيذ للندب.

خامسا: امتحانات الماجستير والدكتورة بشرط وجودجدول الامتحان معتمد من الكلية ومايفيد تقدمة لاداء الامتحان

وفتحت مديرية التربية والتعليم 4 مقار للجان اعتذارات امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2023» وذلك خلال اليوم الموافق 16 وغدا 17 يناير 2023.