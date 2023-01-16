اليوم السابع
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فى عيدهم.. تعرف على الآثريين المكرمين خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية

الإثنين، 16 يناير 2023 09:57 م
فى عيدهم.. تعرف على الآثريين المكرمين خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية عيد الآثاريين
كتب محمد أسعد

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خلال احتفالية عيد الآثاريين التي عقدت بدار الأوبرا المصرية، تم تكريم عدد منهم، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وعدد من سفراء بعض الدول .

 

وننشر أسماء المكرمين في السطور التالية..

 

-مكرمين المجلس الأعلى للآثار:

 

وقد تم هذا العام تكريم من المجلس الأعلى للاثار كل من:

 

- د. نادية محمد خضر رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى السابق والتي تجاوزت السن القانوني.

 

- أ. صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير.

 

-أ. نيفين محمد التوني مدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة والجيزة.

 

- أ. جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي.

 

- أ. مصطفى رزق إبراهيم العطار مدير عام آثار المنوفية.

 

- د. عيسى زيدان عبد البديع المدير العام التنفيذى للترميم ونقل الآثار بهيئة المتحف المصرى الكبير.

 

-د. حسين محمد كمال سليمان مدير عام شئون الترميم بهيئة المتحف المصري الكبير.

 

-أ. أماني محمد توفيق قنديل مدير عام مناطق آثار القلعة.

 

- أ. رمضان محمد سالم مدير عام ترميم الآثار المصرية بمصر العليا.

 

- أ. عبد الرزاق محمد على مفتش آثار بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.

 

- أ. فتحي عوض رياض أبو العلاء مدير مناطق آثار المنيا الجنوبية بملوى.

 

-فريق عمل بعثة جبانة الحيوانات المقدسة بالبوباسطين بسقارة والتي تسلمها الدكتور محمد الصعيدي رئيس البعثة.

 

كما تم تكريم عدداً من عمال الآثار ومراقبي الأمن و هم:

 

- أ. أحمد عزت محمود عبد الوهاب مراقب أمن بمنطقة آثار هرم ميدوم.

 

-أ.محمود حسن طايع شيخ الخفراء بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.

 

أما الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس هم:

 

- فريق عمل مشروع حفائر إنقاذ موقع تبة مطوح  بغرب الإسكندرية.

 

-فريق عمل التوثيق الأثرى بمنطقة آثار تل مرقولة بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

 

- فريق عمل مشروع ترميم وإعادة تأهيل مخطوط مزامير داوود النبي بالمتحف القبطي بالقاهرة.


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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