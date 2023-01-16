فى عيدهم.. تعرف على الآثريين المكرمين خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية

خلال احتفالية عيد الآثاريين التي عقدت بدار الأوبرا المصرية، تم تكريم عدد منهم، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وعدد من سفراء بعض الدول .
وننشر أسماء المكرمين في السطور التالية..
-مكرمين المجلس الأعلى للآثار:
وقد تم هذا العام تكريم من المجلس الأعلى للاثار كل من:
- د. نادية محمد خضر رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى السابق والتي تجاوزت السن القانوني.
- أ. صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير.
-أ. نيفين محمد التوني مدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة والجيزة.
- أ. جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي.
- أ. مصطفى رزق إبراهيم العطار مدير عام آثار المنوفية.
- د. عيسى زيدان عبد البديع المدير العام التنفيذى للترميم ونقل الآثار بهيئة المتحف المصرى الكبير.
-د. حسين محمد كمال سليمان مدير عام شئون الترميم بهيئة المتحف المصري الكبير.
-أ. أماني محمد توفيق قنديل مدير عام مناطق آثار القلعة.
- أ. رمضان محمد سالم مدير عام ترميم الآثار المصرية بمصر العليا.
- أ. عبد الرزاق محمد على مفتش آثار بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.
- أ. فتحي عوض رياض أبو العلاء مدير مناطق آثار المنيا الجنوبية بملوى.
-فريق عمل بعثة جبانة الحيوانات المقدسة بالبوباسطين بسقارة والتي تسلمها الدكتور محمد الصعيدي رئيس البعثة.
كما تم تكريم عدداً من عمال الآثار ومراقبي الأمن و هم:
- أ. أحمد عزت محمود عبد الوهاب مراقب أمن بمنطقة آثار هرم ميدوم.
-أ.محمود حسن طايع شيخ الخفراء بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.
أما الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس هم:
- فريق عمل مشروع حفائر إنقاذ موقع تبة مطوح بغرب الإسكندرية.
-فريق عمل التوثيق الأثرى بمنطقة آثار تل مرقولة بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.
- فريق عمل مشروع ترميم وإعادة تأهيل مخطوط مزامير داوود النبي بالمتحف القبطي بالقاهرة.
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