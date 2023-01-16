عائلة أمريكية تتهم إدارة سجن أركنساس بالتسبب في وفاة "معاق" جوعا

كتب- وكالات

رفعت عائلة سجين أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة، دعوى قضائية بحق العاملين في سجن بمقاطعة سيباستيان في ولاية أركنساس، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة.

وبحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك، فإن الدعوى المرفوعة ضد المقاطعة تتهم إدارة السجن ومقدمي الخدمة الطبية بإهمال لاري يوجين برايس جونيور، البالغ من العمر51 عاما.

وذكرت الدعوى أنه عانى من نقص الطعام والشراب على مدى عام لينخفض وزنه من 185 رطلا (83.91 كيلوجرام إلى 90 رطلا (40.82 كيلوجرام).

وأوضحت الأسرة في دعواها أن نجلها توفي بعد أن أودع في سجن انفرادي في أعقاب الحكم بسجنه لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، ولأنه عجز عن تسديد كفالة مالية قيمتها 100 دولار، مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأفادت العائلة بأن نجلها كان يعاني من إعاقة في النمو و من أمراض عقلية خطيرة.

واتهمت موظفي السجن بعدم الاهتمام بحالته وعدم تلبية احتياجاته الطبية والعقلية.