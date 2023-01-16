ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بمخازن بدون ترخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية، أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مركز طبي بالزقازيق ومخزن أدوية يعمل بدون ترخيص بمنيا القمح.

شنت مديرية تموين الشرقية بحملة تفتيشية بمشاركة محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية والدكتورة هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية والدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 464 لسنة 2023جنح أول الزقازيق ضد "أ . م . أ" المسئول في مركز طبي للنساء والتوليد بناحية أول الزقازيق لوجود أدوية بدون فواتير وأدوية خاصة بالمستشفيات فقط ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة رقابية للتفتيش على مخازن الأدوية بنطاق مركز منيا القمح وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1112 لسنة 2023 جنح منيا القمح ضد "ي .أ .أ"، المسئول عن مخزن أدوية بناحية منيا القمح لإدارة مخزن أدوية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها اليومية لضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي ذات السياق، شنت فرق التثقيف الصحي، والإعلام والتربية السكانية، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات توعوية مكثفة ومستمرة لتوعية وتثقيف مختلف الفئات الوظيفية والعمرية من المواطنيـن، بما فيها طلبة المدارس، والعامليـن بالمنشآت العامة، والخاصة، والتعليمية، والشوارع والميادين، ودور العبادة، والمحال التجارية، والأسواق، ومواقف السيارات، وغيرها.

وأوضح وكيل الوزارة أن حملات التثقيف الصحي التي نظمتها فرق التوعية بالمديرية والإدارات الصحية تخطت 200 ألف حملة، قدمت خلالها الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية الهامة، مع وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية، وداخل المنشآت الغذائية، بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف أن الموضوعات التي تم تقديمها شملت أكثر من 55 موضوعا، يختص بالتعريف بأهم الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، والتغذية السليمة، وإدمان الإنترنت، ومكافحة التدخين، ونقل الدن الآمن، تطعيمات الأطفال، أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الطفيلية ومكافحتها، صحة المراهقين، الفحص والمشورة للمقبلين على الزواج، سوء استخدام المضادات الحيوية، وغيرها، هذا بخلاف التنظيم لاحتفاليات الأيام العالمية كاليوم العالمي للتبرع بالدم، ومكافحة التدخين، ومكافحة الإيدز، ومكافحة الإدمان، وذوي الهمم، ويوم اليتيم، وغير ذلك من المناسبات العالمية.