صرف تعويضات لـ26 موطنا بمنطقة توسعات ميناء العريش على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، فى بيان رسمى، قائمة جديدة بعدد 26 مواطنا تقرر صرف تعويضات لهم بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى.

وأوضح البيان أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثالثة (مدخل شاليهات السعد).

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء كشف بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش (وضع يد - انتفاع من الهيئة) الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوما من تاريخ 10/1/2023 إلي 24/1/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( أرض وضع يد )، عدد المزارعين 12 مزارع، تبدأ باسم سليمان سالم سلام، وتنتهي باسم رباع حسين سالمان حسان، ومركز العريش ( أرض هيئة )عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم يحي زيد مسلم، وتنتهي باسم محمد سليمان حسين منصور.

وسبقه بيان يتضمن أسماء 3 مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم بعد تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 1/1/2023 إلي 15/1/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، وعدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم عيد مسلم لافي، وتنتهي باسم مسلم عيد مسلم لافي.

كما سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 23 مواطنا، وأوضح بيان ضم قائمة بأسماء تقرر صرف تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد 2022/12/8 .

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت، فى وقت سابق، أسماء دفعة من المواطنين المستحقين لصرف تعويضات بنطاق توسعات الميناء البحرى بمدينة العريش.

وأوضح بيان المحافظة انه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثانية بالميرا- الصحفيين، وطالبت محافظة شمال سيناء، المواطنين استكمال المستندات المطلوبة حسب الموضح في الكشف الذي ضم 36 اسما.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 28/11/2022 إلي 12/12/2022 وتضمن البيان اسماء 7 مزارعين من مركزي العريش والشيخ زويد .

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 36 مواطنا من أصحاب منازل متضررة .

وأوضح البيان كشف مدون به أسماء مستحقى صرف التعويضات لبعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف.