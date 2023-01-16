اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 09:15 م
أكرم القصاص
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روسيا تكشف تفاصيل رحلة تجريبية لحاملة صواريخ بعد تحديثها لمراجعة أنظمتها

الإثنين، 16 يناير 2023 08:00 م
روسيا تكشف تفاصيل رحلة تجريبية لحاملة صواريخ بعد تحديثها لمراجعة أنظمتها الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية قيام حاملة الصواريخ الاستراتيجية الجوية من طراز "تو 95 إم إس إم" برحلة تجريبية تم خلالها فحص الأنظمة والمعدات على متنها. 


وذكرت الشركة الروسية - في بيان اليوم الاثنين - "لقد تم صباح اليوم إجراء رحلة تجريبية لحاملة الصواريخ "تو 95 إم إس إم"، التي تم تحديثها بشكل كبير من خلال إضافة تعديلات جذرية عليها، وذلك كجزء من برنامج الاختبار العام لهذه الطائرة".


وأضافت: "خلال الرحلة جرى إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمعدات على متن هذه الطائرة الاستراتيجية".


يُذكر أن تم إدخال تحسينات إضافية على الطائرة لزيادة كفاءتها وموثوقيتها عند استخدامها للغرض المقصود منها.


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