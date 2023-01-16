"ديلر" الكيف يعترف بتحويل منزله مخزنا للبانجو فى البدرشين.. التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد مسجل خطر تم القبض عليه في البدرشين وبحوزته 10 كيلو من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش، عن هوية تاجر المواد المخدرة الذي تحصل منه على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه حول منزله إلى مخزن للمواد المخدرة، لترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وعن المبلغ المالي المضبوط بحوزته، والمتنوع بين عملات أجنبية ومحلية، اعترف بأنه من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده أمام مسكنه في البدرشين، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى عملات "أجنبية - محلية" – هاتف محمول – ميزان حساس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.