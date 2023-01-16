دورته الـ54.. تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 (إنفوجراف)

كشفت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، في دورته الـ54، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.



تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين 16 يناير 2023، مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، للكشف عن التفاصيل الكاملة.

قدمت الكيلاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، وقالت إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاريخ من الثقافة، ويحظى بمكانة عظيمة في قلوب القراء والكتاب على السواء، فالاجتماع تحت سقفه بمثابة "عيد" ينتظرونه سنويًا، لما له من دور فعال في الحركة الثقافية، وإثراءً للوعي، وبناء الإنسان، من خلال الإصدارات والمؤلفات التي يضمها للمبدعين من كل أنحاء العالم، هذا المعرض يتسق مع رؤية مصر 2030 في دعم الإبداع والصناعات الثقافية، ومع توجه الدولة المصرية في بناء الوعي وترسيخ الهوية، وهو الحدث الثقافي الضخم الذي يجمع الأدباء من مصر والوطن العربي، بل والعالم، ويزوره مئات الآلاف من القراء الذين تنصب اهتماماتهم على الاطلاع على كل ما هو جديد، ويكون المشهد أشبه بكرنفال احتفالي كبير ومبهج.

وأكدت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أهم معارض الكتب العربية والدولية؛ حيث يتمتع بتاريخ حافل ورحلة عطاء منذ دورته الأولى التي انطلقت عام 1969 بالجزيرة (دار الأوبرا المصرية حاليًا)، والذي واكب وقتها احتفالات العيد الألفي لمدينة القاهرة، مرورًا بأرض المعارض بمدينة نصر، والتي انطلق إليها عام 1982، وصولًا إلى موقعه الحالي في دورته الخمسين (اليوبيل الذهبي) والتي أقيمت في 2019، وفي دورته الـ54 نؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالثقافة، ومبدعيها، "القوة الناعمة" على مدار التاريخ، وتحقيقًا لمحور الثقافة في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الكيلاني، أن البرنامج الثقافي يضم قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة ترسخ للهوية الثقافية المصرية، وتؤكد على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ.

وأن المعرض يحمل الجديد دائمًا، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، في دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية، يتم إطلاق مبادرات ومشروعات عدة مع مؤسسات رسمية، وهي: مبادرة دويّ مع المجلس القومي للمرأة، وهي المبادرة القومية لتمكين الفتيات وتوصيل أصواتهن وحصولهن على المهارات والخدمات الرئيسية، ومبادرة حياة كريمة ومبادرة ريحانة مع وزارة الشباب والرياضة، ومشروع وعي عن (الدليل المرجعي في مواجهة التطرف) مع دار الإفتاء المصرية، واستمرار مبادرة وعي مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاحتفاء بإصدار 150 عنوانًا من مشروع "رؤية- رؤية للنشء" مع وزارة الأوقاف.

وأشارت إلى أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية، منها على سبيل المثال: وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – هيئة الرقابة الإدارية ممثلة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد- وزارة الأوقاف – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التضامن الاجتماعي– الأزهر الشريف – دار الإفتاء... وغيرها من المؤسسات الرسمية، وبمشاركة 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر- جمهورية الدومينيكان – وعدد من المؤسسات العربية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بهي الدين، إن المعرض هذا العام يشهد اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، واختيار اسم المبدع صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية لمعرض الطفل، والدول المشاركة في دورة هذا العام 53 دولة.

وذكر أن الدورة 54 تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1047 دار نشر وتوكيل مصري وعربي وأجنبي، تنقسم إلى 707 توكيلات وناشرين مصريين، و340 توكيلًا وناشرًا أجنبيًا.

والتزامًا بخطة الدولة متمثلة في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، تم تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، وبلغ مساحة الجناح 45 مترًا، ويضم 9 دور نشر مصرية.

وأضاف أنه تمت مشاركة أغلب المتقدمين الجدد على منصة المعرض، ومن المشاركات الجديدة لمؤسسات مصرية لأول مرة: المجلس القومي للمرأة - الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المؤسسات المصرية التي استأنفت المشاركة بعد غياب: هيئة سك العملة "وزارة المالية"، وجهاز شئون البيئة "وزارة البيئة"، فضلًا عن استئناف بعض الدول والجهات الحكومية الدولية المشاركة في المعرض بعد انقطاع سنوات: إريتريا – الهند – غانا - دولة الكويت - المملكة المغربية - اتحاد الناشرين الأفارقة - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - مركز البحوث والدراسات الكويتية.

واتساقًا مع التطور التقني والرقميات الجديدة، استحدث المعرض هذا العام محور صُناع المحتوى "اليوتيوبرز"، والذي يستضيف طوال أيام المعرض مجموعة من الشباب الذين حققوا نجاحات إيجابية من خلال تجاربهم عبر السوشيال ميديا، لوضعها بين يدي الحضور من جماهير المعرض، كخطوة لمن يريد صناعة مشروعه الخاص بمحتوى يفيد في ما يقدمه للبشرية.

وأكد استمرارية التعاون الثقافي مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة الداعمة والراعية للمواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها الثقافة، كراعٍ لجوائز المعرض.