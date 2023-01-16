حياة كريمة بالأقصر.. استمرار العمل بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، أنه يتم العمل حالياً فى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية وتخاطب ومركز علاج طبيعي وحضانة، والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية وورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة ومركز مودة، وتم العمل به تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي.

ويضيف ياسر حلمى عباس لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل على مدار الساعة فى مشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة صب أرضية الدور الأرضي في مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، والتي تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كلا من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء علي والمهندس مصطفي عبدالعليم، والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وتحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الموقف الحالى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد نهاية عام 2022، ودخول العام الجديد 2023، حيث تم اختيار مركز ومدينة اسنا بـ 9 وحدات محلية بعدد 27 قــرية و220 تابع، ومركز ومدينة أرمنت بعـــــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابع بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغت عدد مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت 813 مشروع، تم الإنتهاء من 368 مشروع منها، وجارى العمل فى 324 مشروع بنسبة تنفيذ 70%، وذلك بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه وسكن كريم بعدد منازل 3182 بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وجارى الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.



العمل بإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا



إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية النمسا