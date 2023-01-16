توزيع كراتين مواد غذائية بنصف الثمن على المواطنين بقرى "حياة كريمة" في قنا

قنا صابر سعيد

وزعت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي قنا، كراتين السلع الغذائية مخفضة السعر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت منافذ التوزيع، توافداً كبيراً من المواطنين بقرى حياة كريمة، للاستفادة من أسعار الكراتين مخفضة الثمن، مثمنين دور الدولة في الاهتمام بالمواطن البسيط وتقديم السلع والمواد الغذائية لهم بأسعار مخفضة عن السوق.

وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس مجلس قروي أبومناع غرب، إنه تم توفير كراتين مواد غذائية بنصف الثمن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وتابع، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور رئيس المركز، وجها بضرورة سرعة توزيع الكراتين، وعرضها للمواطنين، والتي تحتوي على " علبه سمن زنه 1 كجم، 2 كجم سكر، 2 كجم مكرونة، علبه صلصة، 1 كجم رز"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية، لا تدخر جهداً في سبيل التخفيف عن المواطنين.