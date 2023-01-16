تحرير 403 محضر ومخالفة تموينية للمخابز والمحال خلال يناير فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، عن جهود مديرية التموين بالمحافظة على مدار الـ15 يوماً الماضية بشهر يناير الجارى، حيث تم تحرير 403 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، وبيع 91.260 طن أرز حر بفرع الشركة المصرية حول المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت جهود المديرية فى افتتاح عدد 4 معارض رئيسية بمبادرة أهلا رمضان وضد الغلاء على مستوى المحافظة من المستهدف افتتاحه خلال شهر يناير 2023، والبالغ عدد 9 معارض لعرض السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق الخارجي، وسط إقبال كبير من المواطنين الذين أبدوا رضاهم وسعادتهم من توفر جميع السلع بالمعارض، مما أدى إلى عدم وجود أي أزمات في السلع بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد 83 محل تجاري وعدد 5 سيارات متنقلة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه بالنسبة للجهود الرقابية فقد كثفت المديرية حملاتها التموينية في الفترات الصباحية والمسائية، بالإشتراك مع الجهات الأخرى المختلفة، بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية، وعرض السلع وعدم حجبها عن المواطنين واحتكارها وعدم التهاون مع المخالفين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 403 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، والتي شملت في مجال المخابز البلدية تحرير إجمالي عدد 180 مخالفة تموينية ضمت مايلي:- (32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 86 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 5 محاضر تصرف المخابز البلدية في كمية قدرها طن دقيق بلدي مدعم - 13 محضر عدم وجود ميزان - محضر بيع أزيد من السعر الجبري - 2 محضر توقف المخابز عن الإنتاج بدون عذر قهري - 2 إدارة مخابز سياحى بدون ترخيص - 9 عدم وجود سجل زيارات - 18 عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قائمة تشغيل).

أما في مجال الأسواق فقد تم تحرير إجمالي عدد 223 محضر تمويني ضمت مايلي:- (129 محضر عدم إعلان عن الأسعار – محضر بيع أزيد من السعر الرسمي – محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية – 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص – محضر حيازة سلع مجهولة المصدر - 55 محضر عدم حمل شهادة صحية - 25 محضر غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية - 9 محاضر حيازة سلع بدون فواتير)، وكانت أبرز المضبوطات والأحراز ضبط كمية قدرها 1,5 طن دقيق بلدي مدعم بالأسواق، وضبط نصف طن منظفات بدون فواتير، وضبط كمية قدرها 240 لتر زيت مجهول المصدر، وضبط عدد 120 زجاجة زيت بدون فواتير أو أي مستندات تدل على مصدرها، وضبط كمية قدرها 360 لتر بنزين 80 بالأسواق، وتصرف بدال تمويني في كمية قدرها 0,610 طن سكر و70 زجاجة زيت، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة الموقرة لاعمال شئونها والتحفظ على المضبوطات.