اليابان والهند تبدأن تدريبات مشتركة بالقرب من طوكيو

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن اليابان والهند بدأتا اليوم الاثنين أول تدريب مشترك بينهما على طائرات مقاتلة بالقرب من طوكيو، في أحدث جهودهما لتعزيز العلاقات الدفاعية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الوزارة القول "إنه من المنتظر أن تنضم 4 مقاتلات من طراز F-2 و4 مقاتلات من طراز F-15 من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى التدريبات القتالية الجوية التي تستمر 11 يوما حتى 26 يناير الجاري حول قاعدة هياكوري الجوية في محافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو".

وأضافت الوزارة أن من القوات الجوية الهندية، تشارك 4 مقاتلات من طراز Su-30MKI وطائرتا نقل من طراز C-17 وناقلة للتزود بالوقود الجوي من طراز IL-78.

وكانت الدولتان قد اتفقتا على هذه التدريبات بعد الاجتماع الأمني الذي جمع بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين "اثنين زائد اثنين" في نيودلهي في نوفمبر 2019 لكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا التي بدأت أوائل عام 2020.

وذكرت الوزارة اليابانية أن الهند هي خامس دولة تستضيف معها اليابان مثل هذه التدريبات الثنائية بعد الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا.

وتشكل اليابان والهند جزءا من إطار أمني رباعي يعرف باسم الرباعي، والذي يشمل أيضا الولايات المتحدة واستراليا.