القبض على المتهم بكسر شفرات القنوات الفضائية فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة "بدون ترخيص" بنطاق دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إستهداف مقر شبكة البث التلفزيونى والمحل المشار إليه وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 45 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" – وحدة معالجة مركزية بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة – هاتف محمول يحوى أثار ودلائل على إدارته للشبكة عبارة عن محادثات مع عملائه – مبلغ مالى من متحصلات البيع) وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى .. ويُشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تقدم الخدمة لحوالى (10000) مشترك نظير مبلغ مالى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.