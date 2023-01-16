الرئيس السيسي يوجه بتوسيع البحث بالتنسيق بين وزارة البترول وإيني الإيطالية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الإثنين، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

من جانبه؛ وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والانتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إيني الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني.