الرئاسة الجزائرية تحدد موعد زيارة "تبون" إلى الأراضي الفرنسية

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يقوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر مايو المقبل.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان الأحد - أن تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار.

وأضاف البيان، أن الرئيسين تناولا ،خلال الاتصال، قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى الزيارة الرسمية التي سيؤديها الرئيس الجزائري إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل.