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التنمية المحلية.. 8 فبراير آخر مواعيد التقدم لشغل الوظائف القيادية بالوزارة

الإثنين، 16 يناير 2023 02:00 ص
التنمية المحلية.. 8 فبراير آخر مواعيد التقدم لشغل الوظائف القيادية بالوزارة وزارة التنمية المحلية - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية، عبر موقعها الإلكترونى الشروط العامة لشغل 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، في عدد من قطاعات المستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام"، وتتلقى الوزارة طلبات شغل الوظائف عبر موقعها الالكترونى حتى 8 فبراير المقبل.
 

وفيما يلى الشروط المطلوبة لشغل وظائف التنمية المحلية:

 
1. استيفاء نموذج التقدم للوظيفة
 
2. الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى
 
3. أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطنين
 
4. استيفاء شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
 
5. يرفق مع الطلب المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة
 
1. القدرة على القيادة والتوجيه
 
2. القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ
 
3. القدرة على قيادة فريق العمل
 
4. القدرة على اكتشاف الابتكار والإبداع لدى مرؤوسيه
 
5. القدرة على إدارة الوقت
 
6. القدرة على خلق صف ثان لشغل الوظيفة
 

ما وظائف التنمية المحلية؟

 
وفيما يلى الوظائف القيادية المطلوبة: 
 
أولاً: وظائف من المستوى الوظيفي ( الممتاز ):-
1. عدد وظيفة واحدة: رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش
 
ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ):-
عدد ثلاث وظائف على النحو التالي:-
1. رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء
2. رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش
3. رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
 
ثالثاً:- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ):-
عدد 18 وظيفة على النحو التالي :-
1. مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية
2. مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط
3. مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري
4. مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي
5. مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
6. مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
7. مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني  
8. مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
9. مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
10. مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا
11. مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
12. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني
13. مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية
14. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم
15. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
16. مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية
17. مديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات
18. مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

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